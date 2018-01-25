Viyana'da Suriye konulu özel toplantı

VİYANA (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayacak ve iki gün sürecek Suriye konulu özel toplantıya ilişkin, "Bu iki gün her iki taraf için önemli bir test olacak. Hem muhalifler hem de rejimin uluslararası yükümlülükler doğrultusunda bir çözüm bulunmasına ne kadar angaje oldukları görülmüş olacak." dedi.

Bugün başlayacak Suriye konulu özel toplantı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hariri, buraya gelmeden önce BM Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu liderler ile önemli görüşmeler yaptığını anlattı.

Hariri, görüşmelerin diğer ortağı olan Beşşar Esed rejiminin müzakereleri sabote ederek sürecin ilerlemesine mani olduğunu tekrarladı.

Suriye'de yaşanan insani krizin kendileri için en önemli başlık olduğunu vurgulayan Hariri, "İnsani yardımların ulaştırılması çok önemli. 200 binin üzerine tutuklu var ve bunların tamamı siyasi tutuklu.” şeklinde konuştu.