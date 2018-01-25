Viyana'da Suriye konulu özel toplantı

VİYANA (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayacak ve iki gün sürecek Suriye konulu özel toplantıya ilişkin, "Bu iki gün her iki taraf için önemli bir test olacak. Hem muhalifler hem de rejimin uluslararası yükümlülükler doğrultusunda bir çözüm bulunmasına ne kadar angaje oldukları görülmüş olacak." dedi.
Bugün başlayacak Suriye konulu özel toplantı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hariri, buraya gelmeden önce BM Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu liderler ile önemli görüşmeler yaptığını anlattı.
Hariri, görüşmelerin diğer ortağı olan Beşşar Esed rejiminin müzakereleri sabote ederek sürecin ilerlemesine mani olduğunu tekrarladı.
Suriye'de yaşanan insani krizin kendileri için en önemli başlık olduğunu vurgulayan Hariri, "İnsani yardımların ulaştırılması çok önemli. 200 binin üzerine tutuklu var ve bunların tamamı siyasi tutuklu.” şeklinde konuştu.
Hariri, şöyle devam etti:
"Uluslararası toplum ve garantör ülkelerin gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasına saygı duyması gerekiyor. Özellikle rejim bu karara saygı göstermeli. Doğu Guta ve İdlib'de sivillere yönelik barbar saldırıları ve bombalamaları görüyorsunuz. Bizim şu an son iki haftada 130 binden fazla insanımız evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kaldı. Burada çoğunlukla kadın ve çocuklar en çok mağduriyeti yaşıyor.”
- Soçi kararı Viyana'da verilecek
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresine katılıp katılmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini belirten Hariri, bu iki günlük süreç zarfında konuyu değerlendirerek karara bağlayacaklarını belirtti.
Hariri, "Bu iki gün her iki taraf için önemli bir test olacak, hem muhalifler hem de rejimin uluslararası yükümlülükler doğrultusunda bir çözüm bulunmasına ne kadar angaje oldukları görülmüş olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
- PYD/PKK'nın terör faaliyetleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hariri, terör örgütü PYD/PKK'nın bölgede suç işlediği ve diğer bazı terör oluşumlarıyla birlikte hareket ettiğini belirtti.
BM Cenevre ofisinden 17 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu Cenevre görüşmeleri kapsamında 25-26 Ocak'ta Viyana'daki BM Ofisi'nde özel bir toplantı yapılacağını bildirilmişti.
Cenevre'deki 8. tur görüşmeler, Beşşar Esed rejiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Muhalefet heyeti, rejimin "muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldırabilmek için geçen tura ilk defa, geniş kapsamlı tek bir heyet ile katılmıştı. Buna rağmen rejim heyeti, üç hafta süren görüşmelerin yalnızca 9 gününde yer almıştı. Muhalifler, "doğrudan" ve "ön koşulsuz" siyasi geçiş müzakerelerine geçmeyi teklif ederken, rejim heyeti, süreci oyalamak için terörle mücadele başlığına odaklanmayı seçmişti.
(AA)
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