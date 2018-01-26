Viyana'da Suriye konulu özel toplantı

VİYANA (AA) - Viyana'daki Suriye konulu özel toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) ile muhalefet heyetleri, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nde yer alıp almama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Toplantının sonunda Doğu Guta'da ateşkes sağlanmasına ilişkin bir karar çıkması da bekleniyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cenevre 9 görüşmeleri kapsamındaki özel toplantı sürüyor.

Muhalefet heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile üçüncü görüşmesini yapıyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhalefet heyeti, De Mistura'dan önce Rusya delegasyonu ile de bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesinde süren saldırıları sona erdirecek ve 27 Ocak 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek bir ateşkes ilanı müzakere edildi. Ancak henüz karara bağlanmadı.

Öte yandan Soçi'de 3 gün sonra başlayacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gündemini oluşturacak anayasa komitesinin teşkili konusu da halen görüşülüyor.

Muhalefet heyetinin Soçi'ye gidip gitmeme kararını kısa süre sonra açıklaması bekleniyor. De Mistura ise kararını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile istişaresinden sonra bildirecek.