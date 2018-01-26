Viyana'da Suriye konulu özel toplantı

VİYANA (AA) - Viyana'daki Suriye konulu özel toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) ile muhalefet heyetleri, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nde yer alıp almama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Toplantının sonunda Doğu Guta'da ateşkes sağlanmasına ilişkin bir karar çıkması da bekleniyor.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cenevre 9 görüşmeleri kapsamındaki özel toplantı sürüyor.
Muhalefet heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile üçüncü görüşmesini yapıyor.
Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhalefet heyeti, De Mistura'dan önce Rusya delegasyonu ile de bir görüşme yaptı.
Görüşmede, Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesinde süren saldırıları sona erdirecek ve 27 Ocak 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek bir ateşkes ilanı müzakere edildi. Ancak henüz karara bağlanmadı.
Öte yandan Soçi'de 3 gün sonra başlayacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gündemini oluşturacak anayasa komitesinin teşkili konusu da halen görüşülüyor.
Muhalefet heyetinin Soçi'ye gidip gitmeme kararını kısa süre sonra açıklaması bekleniyor. De Mistura ise kararını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile istişaresinden sonra bildirecek.
Dün muhalefet heyetine strateji belgesi sunan ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan grubunun da muhaliflere, Soçi'ye gitmeye karar vermeleri halinde De Mistura'dan garanti alınması tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.
Cenevre sürecini canlandırmayı öneren belgede yer alan "bölgesel hükümetlere" yetkiler verilmesi ve mültecilerin de oy kullanacağı seçimlerin düzenlenmesi gibi unsurlar dikkati çekmişti.
Söz konusu 5 ülke muhaliflerin Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmasına da sıcak bakmazken, Türkiye, siyasi çözüm için her platformda yer alınması gerektiği düşüncesiyle Kongre'ye katılmaları için muhalefet heyetini teşvik ediyor.
Cenevre'deki 8. tur görüşmeler, Beşşar Esed rejiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Muhalefet heyeti, rejimin "muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldırabilmek için geçen tura ilk defa, geniş kapsamlı tek bir heyet ile katılmıştı. Buna rağmen rejim heyeti, üç hafta süren görüşmelerin yalnızca 9 gününde yer almıştı. Muhalifler, "doğrudan" ve "ön koşulsuz" siyasi geçiş müzakerelerine başlamayı teklif ederken, rejim heyeti, süreci oyalamak için terörle mücadele başlığına odaklanmayı seçmişti.
(AA)
Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı
İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti
Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda racon kesmek kimsenin hakkı değil
ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor
Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum