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Viyana'da Suriye konulu özel toplantı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 03:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

- BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, anayasa hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını vurguladı - Mistura, anayasa komisyonunda Cenevre'deki sürece katılan muhalifler, rejim, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını bildirdi - BM temsilcisi, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılıp katılmayacaklarına Genel Sekreter Guterres'in karar vereceğini belirtti

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nde ele alınacak anayasa hazırlığı adımlarının Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağı belirterek, BM'nin Soçi'deki temsiline Genel Sekreter Antonio Guterres'in karar vereceğini bildirdi.

Mistura, yaptığı açıklamada, Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Suriye konulu özel toplantıda anayasa konusunu ele aldıklarını söyledi.

BM temsilcisi, anayasa hazırlanması takvimi ve süreci, anayasa komisyonu üyelerinin seçilme kriteri ve nihai anayasa metninin Cenevre'de BM gözetiminde karara bağlanacak konular olduğunu vurguladı.

Mistura, anayasa komisyonunda rejim, Cenevre'deki sürece katılan muhalefet, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını aktardı.

- Rusya'dan taahhüt

Rusya'nın BM'yi Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet ettiğini anımsatan Mistura, Moskova'dan "Soçi'nin sonucunun Cenevre'ye taşınacağı ve sürecin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ilerleyeceği" konusunda taahhüt aldıklarını dile getirdi.

Staffan de Mistura, Viyana'da 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantıdan elde edilenleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ileteceğini, BM'nin Soçi'de temsil edilip edilmeme kararını Guterres'in vereceğini sözlerine ekledi.

- Muhaliflerden Soçi'ye boykot

Bu arada, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ni boykot etme kararı aldığını duyurdu.

Muhalefet kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSİ 12.00 sularında bir basın toplantısı düzenleyecek MYK, kararı sözlü olarak açıklayacak.

(AA)

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