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Viyana'da "Terk Edildiğinde Ahenk" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 02:28 | Son Güncelleme

Türk ressam Burnaz'ın Suriyeli sığınmacıları konu alan eserlerine yer verilen sergi açıldı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk ressam Betül Burnaz'ın eserlerinden oluşan "Terk Edildiğinde Ahenk" adlı sergi izlenime sunuldu.

ZeitRaum Resim Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Türk sanatçıların Avrupa'nın önemli kültür merkezlerinden Viyana'daki etkinliklerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, farklı kültürlerin bir arada bulunmasının önündeki engellerin sanatın gücüyle aşılabileceğini vurguladı.

Ressam Burnaz da sergiden elde edilen gelirin mültecilere aktarılacağını söyledi.

Suriyeli sığınmacıların botlarının Akdeniz'de batmasının tema olarak seçildiği sergideki eserler yoğun ilgi gördü.

Sergi, 20 Haziran'a kadar açık kalacak.

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Betül Burnaz resim sergisi Suriyeli sığınmacılar Viyana

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