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Viyana’da “yetimler günü” etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 02:24 | Son Güncelleme

RAHMA-Austria Dernek Başkan Yardımcısı Batur: - "Yetimler günü programıyla, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yardıma muhtaç yetim çocuklara dikkati çekmek istiyoruz"

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da "RAHMA-Austria" yardım derneği tarafından dünyanın çeşitli bölgelerindeki yetimler yararına bir program düzenlendi.

Dernek Başkan Yardımcısı Ömer Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır başta Avusturya olmak üzere Avrupa’nın farkı yerlerinde düzenli olarak düzenledikleri yetimler günü programıyla, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yardıma muhtaç yetim çocuklara dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Batur, program kapsamında toplanan yardımlar ve düzenlenen kermes vesilesiyle elde edilen gelirlerin başta Filistin olmak üzere Afrika’nın muhtelif ülkelerindeki yetimlerin temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu bölgelere gönderildiğini belirtti.

Programa Filistin ve Makedonya’dan davet edilen yetimlere de değinen Batur, "Avrupalı Müslümanlar tarafından temel ihtiyaçları karşılanan yetim kardeşlerimiz bu program aracılığı ile hem kendilerine destek olan insanlarla tanışıyor, hem de yaşadıkları zorlukları bizlere aktarıyorlar. Hayatlarına bir şekilde dokunmaya çalıştığımız bu çocuklar bizim bu husustaki azmimizi bir kat daha arttırıyor." ifadesini kullandı.

Batur, 1993’den itibaren hayata geçirdikleri yetim projesi kapsamında çok sayıda çocuğun eğitim hayatını sürdürmesine katkı sağlayarak, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Derneğin hali hazırda binin üzerinde yetimin eğitim giderlerinin yanı sıra temel ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayan Batur, Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki Müslümanların aylık düzenli olarak yaptıkları yardımlar sayesinde bu projeyi devam ettirebildiklerine dikkati çekti.

Filistin halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte, yetim çocuklar geldikleri ülke ve yaşadıkları zorlukları davetlilerle paylaştı.

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"RAHMA-Austria" Viyana’da “yetimler günü” etkinliği

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