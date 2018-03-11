Viyana’da “yetimler günü” etkinliği

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da "RAHMA-Austria" yardım derneği tarafından dünyanın çeşitli bölgelerindeki yetimler yararına bir program düzenlendi.

Dernek Başkan Yardımcısı Ömer Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır başta Avusturya olmak üzere Avrupa’nın farkı yerlerinde düzenli olarak düzenledikleri yetimler günü programıyla, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan yardıma muhtaç yetim çocuklara dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Batur, program kapsamında toplanan yardımlar ve düzenlenen kermes vesilesiyle elde edilen gelirlerin başta Filistin olmak üzere Afrika’nın muhtelif ülkelerindeki yetimlerin temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu bölgelere gönderildiğini belirtti.

Programa Filistin ve Makedonya’dan davet edilen yetimlere de değinen Batur, "Avrupalı Müslümanlar tarafından temel ihtiyaçları karşılanan yetim kardeşlerimiz bu program aracılığı ile hem kendilerine destek olan insanlarla tanışıyor, hem de yaşadıkları zorlukları bizlere aktarıyorlar. Hayatlarına bir şekilde dokunmaya çalıştığımız bu çocuklar bizim bu husustaki azmimizi bir kat daha arttırıyor." ifadesini kullandı.