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Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 00:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gündemdeki konular üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapmıştı.

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.

Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye vize vize kararı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
BOP'a eş başkanlık yapmış bir irade ve zihniyet emperyalist bir mücadele veremez sadace kendini kurtarmaya çalışır tarihte emperyalizme taşeronluk yaptıkdan sonra ülkesini esenliğe çıkarmış tek bir lider örneği yoktur kumandanlari emperyalistlerin elindedir..
adının sonundaki alcym harfleri alçakyım ın kısaltılmasımı bunu herkes biliyo zatenen alenen yazmana gerek yokki.
FETO ÜRÜNÜ BARZANİ ÇOCUĞU PAPA DOSTU BOP TAŞERONU KÜRESEL GÜÇLERİN PİYONLARINDAN NE BEKLENIR HER DAIM BABALARINA HIZMET
NE OLDU EYYY MEYY PYD YE 4000 TIR SİLAH VERIYORDU... BABANIZLA TÜRK DANIŞMANLIĞINDA YINE MI ANLASTINIZ...
amerika osmanlı tokadı yiyecek haberi yok
@pitonbiton_2017 nedense tokadı yiyip yumuşayan biziz
abd gel gel yapıyor
ESAD OLDU YENİDEN ESED.RUSYA YENİDEN DÜŞMAN.İRAN OLDU GENE RAKİP.BİZ GENE DÖNDÜK ABD,SUUDİ ARAB LİGİNE.
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