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"Vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz. Öncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasında da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe şoförler için vizesiz rejime dönülmesini bir süre önce önerdik" - "Rusya, Türkiye ve İran’ın, tüm unsurların barış içerisinde yaşayacağı ve toprak bütünlüğünün korunduğu bir Suriye’yi içtenlikle desteklediklerine inancım tam" - İran Dışişleri Bakanı Zarif: - "Bütün dünya şunu kabul etmelidir ki bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğü ihlal ederek gerçekleştirilen saldırılar çözüme katkıdan çok zarar verecektir”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istediklerini belirterek “Öncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasında da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe şoförler için vizesiz rejime dönülmesini bir süre önce önerdik.” dedi.

Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Moskova’da düzenlenen Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye’yi bölme girişimlerinin, Türkiye, Rusya ve İran tarafından kabul edilemez bulunduğunu vurgulayan Lavrov, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Konseyi'nde mutabık kalınan tavsiyeler doğrultusunda, Suriye’de siyasi çözümün alternatifsizliğine bağlılığımızı muhafaza ediyoruz.” diye konuştu.

Lavrov, Batılı ülkelerin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerine yönelik yaptıkları açıklamaların ancak “sözde” kaldığını ifade ederek “Bu tür ifadeler, Suriye’yi bölmeye ve Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmeye yönelik planların üzerini örtmek için kullanılıyor. Rusya, Türkiye ve İran’ın, tüm unsurların barış içerisinde yaşayacağı ve toprak bütünlüğünün korunduğu bir Suriye’yi içtenlikle desteklediklerine inancım tam.” dedi.

- “Vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz”

Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, Çavuşoğlu ile bugün gerçekleştirilen ikili görüşmede bu konuyu da değerlendirdiklerini söyledi.

Rusya’nın vize konusunda bazı somut adımlar atılmasına yönelik teklifini geçen haftalarda ilettiğini anlatan Lavrov, “Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz. Öncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasında da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe şoförler için vizesiz rejime dönülmesini bir süre önce önerdik. Şu anda hepimiz terör tehdidi altındayız. Bu bağlamda ilgili birimlerimizin de daha fazla iş birliği yapması konusunda da bugünkü görüşmelerimizde mutabık kalındı.” dedi.

- “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı”

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Suriye halkının acılarını dindirmek için bu yola girdik. Suriye hükümeti ve muhalefetini siyasi çözüme sokmak için çaba sarf ediyoruz. Suriye’de çözüm kesinlikle askeri yöntemlerle değil, siyasi ve diplomatik yollarla sağlanabilir. Bütün dünya şunu kabul etmelidir ki bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğü ihlal ederek gerçekleştirilen saldırılar çözüme katkıdan çok zarar verecektir.”

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İRAN Lavrov Rusya Suriye Zarif

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