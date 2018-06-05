Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Putin'e ilk müdahale Rus lider 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17 sefer sayılı uçakla ilgili soruyu yanıtlarken geldi. Rus liderin tutumunu netleştirmek isteyen sunucuya Putin, "Eğer sabırlı olursanız ve beni sonuna kadar dinlerseniz, bu konuya bakışımı öğrenebilirsiniz" yanıtını verdi.
'RÖPORTAJ DEĞİL MONOLOG OLUR'
Putin, Kırım'da 2014 yılındaki Rus askeri varlığıyla ilgili soruya cevabını tamamlamadan bir kez daha müdahale gelmesi üzerine, "Bir saniye, izin verin konuşayım. Aksi halde, bu bir röportaj değil, sizin tarafınızdan yürütülen bir monolog olacak" dedi. Putin, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy hakkında bir soruyu yanıtlarken sunucu bu kez Rus liderin Navalnıy'ın adını anmamasına dikkat çekti.
'ÇOK SABIRSIZSINIZ'
Putin, "Cümlemi tamamlamaya müsaade etmiyorsunuz, çok sabırsız davranıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Rus lider, sunucunun araya girmeye devam etmesi üzerine bu kez Almanca karşılık verdi. Putin, "Artık konuşmama müsaade edin. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Lütfen, izin verin konuşayım)" ifadelerin kullandı.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DA AYNI DURUMU YAŞAMIŞTI
Benzer bir durumu da geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Deutsche Welle kanalındaki Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladığı sırada yaşamıştı.
Çavuşoğlu, bir soruya cevap verirken araya girip bir soru daha sormak isteyen Sebastian'a tepki göstererek, "Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz." ifadelerini kullanmıştı.
'BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORSANIZ BÖYLE OLMAZ'
Bakan Çavuşoğlu, "Almanya ile ilişkilerimi normalleştiriyorum çünkü dışişleri bakanları benimle çalışıyor, ben de onlarla çalışıyorum. Avusturya-Türkiye ilişkilerini normalleştiriyorum çünkü Avusturya'nın yeni dışişleri bakanı…" şeklinde konuşurken sözünün kesilmesi üzerine, "Lütfen sözümü kesmeyin, konuşmama izin verin. Konuşmama izin vermiyorsunuz. Soru soruyorsunuz, ilk cümlemin ardından sözümü kesiyorsunuz ve benim yapacağımdan daha çok yorum yapıyorsunuz. Sorunuzu sorun, yanıtlamama izin verin. Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz. Sorunuzu sormalısınız, yorumunuzu yapmalısınız ve benim yanıt vermemi beklemelisiniz. Röportaj bu şekilde yapılır. Eğer Türk Dışişleri Bakanı'nı küçük düşürmeye çalışıyorsanız bu böyle olmaz. Sorularınızı yanıtlamama izin vermiyorsunuz" diye tepki göstermişti.
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