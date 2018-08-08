Vodafone Akıllı Köy, çocuk misafirlerini ağırladı

Türkiye'nin farklı illerinden maddi imkanları yetersiz 16 çocuk, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Vodafone Akıllı Köyü gezdi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) öncülüğünde, İstanbul, Boyabat, Ankara ve Samsun'dan maddi imkanları yetersiz 16 çocuk, Vodafone ve Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Şirketi (TABİT) iş birliğiyle Aydın'da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köyü ziyaret etti.

Çocuklar, tarım ürünlerinin nasıl yetiştiği konusunda bilgilendirildi.

Gazetecilere açıklama yapan TABİT Genel Müdürü Coşkun Yıldırım, "Tarım ve doğayla ilgili eğitimler verdik. Çocuklar denize de gitti ve çok güzel bir kamp geçirdik. Çocukların bir haftalık programı doluyor. İnşallah bundan sonra yeni grupları da bekliyoruz." dedi.

TÜRÇEV'de eğitmen olan Nuray Ertürk ise "Çocuklar güzel bir tatil geçirmekteler. Bu vesile ile çocuklar sorumluluklarını bilerek hayatı da yavaş yavaş öğreniyorlar. Şu an burada bulunan 16 öğrencimiz İstanbul, Boyabat, Ankara ve Samsun Vezirköprü’den geldiler. Amacımız ise diğer illerdeki çocukların birbirleriyle kaynaşması, kişisel gelişimlerinin artması ve uygulamalı olarak yaptıklarıyla becerilerinin artması sağlamaktayız." diye konuştu.

