Vodafone Freezone’lulara yeni gamer paketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi League of Legends’a ismini veren Vodafone FreeZone, yaz liginin başlamasıyla birlikte "Vodafone FreeZone Gamer Paketleri"nin kapsamını genişletti. marka oyun tutkunlarına aylık paketlere ek olarak haftalık paketler sunmaya başladı. Vodafone açıklamasına göre, Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, tutku alanı espor olan gençlere yeni özgürlük alanları sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel espor ligi League of Legends’ın 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi liglerine ismini veren Vodafone FreeZone, yaz liginin başlamasıyla birlikte “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”nin kapsamını da genişletti. Aylık paketlere ek olarak haftalık paketler halinde de sunulmaya başlanan “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”, yenilenen içeriğiyle oyunsever gençlere farklı deneyimler yaşatmaya devam edecek. Yeni “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri” içinde, internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra oyun pazarında en çok tercih edilen online ödeme platformu ininal kart üzerinden 10 TL hediye de bulunuyor. Bu faydalar sayesinde lig maçlarını YouTube’dan internet endişesi olmadan izleyebilen, ayrıca Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne ait birçok özel içeriğe Vodafone FreeZone YouTube kanalında internetinden yemeden ulaşabilen FreeZone’lu gençler, oyuncuların sosyal medyası Playz’de de internet endişesi olmadan diledikleri gibi gezinebiliyorlar.

\ - "Tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz" Espor pazarını genç abonelere gençliklerini özgürce yaşama imkanı verecek yeni bir yatırım alanı olarak gördüklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti: "Vodafone FreeZone olarak geliştirdiğimiz oyun paketleriyle tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Bu yıl, ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends’ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Yaz liginin başlamasıyla birlikte ‘Vodafone FreeZone Gamer Paketleri’nin kapsamını da genişlettik. İnternetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı vererek gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedefliyoruz. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne özel olarak sunduğumuz faydalar ve içerikler sayesinde oyunsever gençlerin ‘Vadi’ dünyasına daha fazla dahil olmalarını sağlamak istiyoruz. Üstelik, haftalık ve aylık gamer paketi alternatiflerimizle de gençlerin bütçesine uygun daha geniş bir portföy sunuyoruz. Vodafone FreeZone olarak, espor alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."