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Vodafone ile Riot Games iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Son bir yılda espora 5 milyon TL’lik yatırım yapan ve 14 milyon gence ulaşan Vodafone, şimdi de dünyada 100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan online oyun devi Riot Games ile iş birliğine giderek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne isim sponsoru oldu - Vodafone, espor sektörüne 5 yılda toplam 30 milyon TL’lik yatırım yapmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyada 696 milyon dolarlık gelire ulaşan espor pazarına yatırımlarını sürdüren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında bir yıl önce adım attığı esporda hedef büyüttü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, tüm dünyada gelirleri 696 milyon dolara ulaşan espor pazarına yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Gençlik markası Vodafone FreeZone altında bir yıl önce adım attığı esporda hedef büyüten Vodafone, dünyada 100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan online oyun devi Riot Games ile iş birliğine giderek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne ismini verdi.

League of Legends’ın 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi ligleri “Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi” ismini alırken, Vodafone da Riot Games’in Türkiye’de Şampiyonluk Ligi için isim hakkı verdiği ilk firma oldu.

- 2018 sonuna kadar yaklaşık 7 milyon TL daha yatırım hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de ekonomik ve sosyal gelişime değer katma hedefiyle spora yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Spor yatırımlarımızda geniş kitlesel katılımlı spor dallarına odaklanıyoruz. Maraton ve futbolun ardından spor yatırımlarımızın arasına geçen yıl esporu da kattık. Espor, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen bir pazar. Bu pazarı, genç abonelerimize gençliklerini özgürce yaşama imkanı verecek yeni bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Son bir yılda espor pazarına yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu süreçte yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. 2018 sonuna kadar yaklaşık 7 milyon TL’lik daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Espora desteğimiz uzun soluklu olacak. Önümüzdeki 5 yılda toplam desteğimizin 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu doğrultuda geçen yıl yaptığımız BAUSuperMassive eSports iş ortaklığının ardından bu yıl ikinci adımımızı atarak ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends’ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Yatırımlarımızla espor sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

- Espor her yıl yaklaşık yüzde 41,3 büyüyor

Espor pazarı her yıl yaklaşık yüzde 41,3 oranında büyüyor. Newzoo verilerine göre, 2017’de global espor pazarı gelirleri 696 milyon dolar seviyesine ulaşırken, bu rakamın 2020 yılında 1,5 milyar dolar gelir hacmine ulaşması bekleniyor.

Oyun sektörünün toplam büyüklüğü ise 107 milyar doları aşıyor. Dünyada esporu takip eden kitlenin 2018 yılı sonunda 400 milyonun üzerine çıkacağı öngörülüyor. Espor hayranları, 2017’de iki sezonda YouTube üzerinden toplam 35 milyon saatlik espor yayını izledi. Aylık ortalama izlenme oranı ise 4,5 milyon oldu. 2020’ye kadar espor izleyiciliği tüm spor izleyicilerinin yüzde 10’unu aşacak.

- Türkiye’de Şampiyonluk Ligi izlenme oranları yüksek

Türkiye’de espordan haberdar olan 12 milyon oyuncu bulunuyor ve bunların 3,4 milyonu espor izliyor. Türkiye'de 2016 ve 2017 yıllarında toplamda 35 milyon saat espor yayını izlendi. Aylık ortalama toplam izleme 1,5 milyon saati buluyor. 2017’de 2 milyondan fazla tekil izleyici sayısına ulaşan espor, önemli maçlarda 100 binden fazla eşzamanlı tekil görüntülenme sayısını yakalıyor.

Sadece 2017’de Türkiye Büyük Finali’nde 1 milyondan fazla tekil izleyici rakamına ulaşıldı. Sosyal medya kanallarında da kış sezonunda 32 milyon etkileşim, yaz sezonunda 44 milyon etkileşim sağlanıyor.

- Vodafone’dan avantajlı oyun paketleri

Vodafone, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğuyla birlikte, Vodafone FreeZone’lulara özel sunduğu oyun paketlerinin içeriğini ve ismini de değiştirdi. Geçen yıl “Vodafone FreeZone 5’te 5” olarak tanıtılan paketler, bundan böyle “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri” ismiyle ve daha güçlü bir içerikle sunulacak.

9 ve 18 TL’lik iki ayrı teklif halinde tasarlanan yeni paketlerin içinde, internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra oyun pazarında en çok tercih edilen online ödeme platformu ininal kart üzerinden 10 TL hediye de bulunacak. Vodafone FreeZone ayrıca, her ay sürpriz hediyelerle oyunculara farklı deneyimler yaşatacak.

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