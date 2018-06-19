Vodafone Türkiye, dünyaya yönetici ihraç etmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu içinde önemli bir yetenek havuzu haline gelen Vodafone Türkiye’nin yurt dışına transfer ettiği yönetici sayısına 2 isim daha eklendi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Vodafone Grubu Teknolojiden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne, Vodafone Türkiye Ücretlendirme ve Çalışan İlişkileri Direktörü Burak Balkış da Vodafone Grubu Ürün ve Servisler İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne atandı. Böylece Vodafone Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği yönetici sayısı 150’ye ulaştı.

Vodafone Türkiye ailesine Mayıs 2012’de katılan Pınar Kalay, şirketin stratejik insan kaynakları yapılanmasının kurulmasına ve güçlü bir işveren markası haline gelmesine öncülük etti. Kalay ayrıca, çalışan odaklı yüksek performans kültürü yaratma, çalışanların farklı yaşam evrelerinde ihtiyaçlarının belirlenmesi, Transformasyonel Liderlik Programı, İK stratejilerinde “dönüşüm liderliği” sürecini başlatarak dijital transformasyonun gerçekleştirilmesinde katkısı olan “DijitalSen” ve Agile çalışma metodolojisi gibi birçok stratejik projeyi yönetti, çalışan bağlılığı ile ilgili aktif çalışmalar yaptı.