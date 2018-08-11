Vodafone Türkiye’ye 4 Stevie ödülü

İSTANBBUL (AA) - Vodafone Türkiye, bu yıl 15’incisi düzenlenen, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 4 ödül birden aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde ödül almaya devam ediyor. Vodafone Türkiye, bu yıl 15’incisi düzenlenen ve dünyanın en başarılı kişi ve kuruluşlarını ödüllendiren Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 1 Altın Stevie ve 3 Gümüş Stevie olmak üzere 4 ödül birden aldı. Vodafone Türkiye, 74 ülkeden 3 bin 900’ü aşkın adayın yarıştığı ve değerlendirme aşamasında 12 ayrı jüride 270 üst düzey yöneticinin görev aldığı Stevie Ödülleri’nde, Vodafone Red Business Ofis Yolculuğu kampanyası ile “Yılın Marka Deneyimi-Kurumlararası” kategorisinde Altın Stevie kazanırken, “Sürdürülebilirlik Raporu” ile “2018 Yayın Ödülleri - Diğer - Şirket” kategorisinde, “Yaşam Evreleri” projesiyle “Yılın İnsan Kaynakları Departmanı” kategorisinde ve “#BanaNeVar” kampanyası ile “Yılın Mobil Pazarlama Kampanyası” kategorisinde Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü.

15. Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 20 Ekim’de Londra’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları kaydetti: “Vodafone Türkiye olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarından pazarlama kampanyalarına, yaptığımız her işte hedef kitlemiz için en yüksek faydayı sağlama hedefiyle hareket ediyoruz. Gerek iç gerekse dış paydaşlarımız olsun, hedef kitlemizin beklentilerini eksiksiz karşılayacak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu çözümlerimizle global iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak, jüri üyelerinin verebileceği minimum ortalama puan yükseltildi. Bu da aldığımız ödüllerin önemini daha da artıyor ve bizi yeni başarılara yelken açmak konusunda heyecanlandırıyor. Vodafone Türkiye olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”

\ - Vodafone Red Business Ofis Yolculuğu Vodafone’un kurumsal müşterilerinin her anlarında yanlarında olduğunu hissettirdiği GSM dışı faydalara geçen yıl “Ofis Yolculuğu” da eklendi. Bu sayede Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi, Red Business’lı müşterilerine ofis kategorisinde farklı avantajlar sunarak onların işlerini dijitalleşerek büyütmesi için ofis giderlerini azaltmayı ve ofis ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, alanlarında öncü farklı markalarla anlaşarak kuru temizlemeden online matbaaya, kırtasiyeden kargo gönderimlerine, dil kurslarından ön muhasebe programlarına kadar birçok avantajı Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden sunuyor. \ - Bağımsız sürdürülebilirlik raporlaması Vodafone Türkiye 2010’dan bu yana her yıl düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayarak, geride bıraktığı mali döneme dair çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konulardaki uygulamalarını, performansını ve gelecek hedeflerini tüm paydaşlarıyla paylaşıyor. 2016-17 mali yılını kapsayan 7. Sürdürülebilirlik Raporu’nda, sürdürülebilir iş stratejisinin merkezindeki “Kadının Güçlendirilmesi”, “Enerji İnovasyonu” ve “Gençlerin Becerileri ve İstihdamı” hedefleri doğrultusunda çalışmalarına yer veriyor.

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu, dünya çapında referans kabul edilen AA1000, GRI G4 standartları ve şeffaflık, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda hazırlanıyor ve bağımsız bir denetim firması tarafından yürütülen limitli denetim ile güvence altına alınıyor. BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi (UNGC) doğrultusunda hazırlanan Vodafone Türkiye 7. Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin Kasım 2015’te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (BMKİS) gönüllü imzacı olmasını takiben yayımladığı ikinci “İlerleme Bildirimi” niteliğini taşıyor ve BMKİS’in 10 ilkesine yönelik uygulamaları ve Birleşmiş Milletler’in ana hedeflerine verdiği desteği içeriyor. \ - Yaşam evrelerine özel İK uygulamaları Vodafone Türkiye’nin, “Çeşitlilik ve Dahiliyet” çalışmaları kapsamında 2016 yılında “Her yaşın ihtiyacı ve beklentileri farklı” düşüncesinden yola çıkılarak tasarladığı “Yaşam Evreleri” (Lifestages) projesi, Vodafone’a yetenek yönetiminde farklı bir açılım sağlıyor.