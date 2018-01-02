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Vodafone'lular 2018'e girerken 412 milyon dakika konuştu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 34 dakika önce

-Vodafone'lular, 2018'e girerken 412 milyon dakika konuşurken 4,5 milyon GB mobil internet kullandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'lular, 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 412 milyon dakika konuştu.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone'un 23,2 milyon abonesi, 2018'i Vodafone mobil teknolojileriyle karşıladı. Vodafone'un sürekli altyapı ve hizmet yatırımlarıyla güçlendirdiği şebekesi üzerinden Vodafone'lular, 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 412 milyon dakika konuştu, 179 milyon SMS gönderdi ve 4,5 milyon GB mobil internet kullandı. Böylece Vodafone'lular, yılbaşı tatili süresince özgürce iletişim kurmanın keyfini yaşadı.

-En yoğun trafik İstanbul ve Ankara'da yaşandı

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Bursa olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Adana; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Vodafone'luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Hindistan, Fransa ve Afganistan, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa ve Rusya oldu.

Vodafone Red aboneleri de yurt içi ve yurt dışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran "Her Şey Dahil Pasaport - Dünya" hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi yılbaşı tatili süresince özgürce kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, 23,2 milyon aboneyle Türkiye'nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olduklarını belirtti.

Müşterilere genişbant teknolojilerdeki global deneyimlerini ve en iyi hizmeti sunmaya devam ettiklerini dile getiren Aksoy, "Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyor, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya odaklanıyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 412 milyon dakika, 179 milyon SMS ve 4,5 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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