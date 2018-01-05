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Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Türkiye, ikinci tur B Grubu'ndaki ikinci maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci turunda Gürcistan'ı 3-0 yendi.

Ukrayna'da Cherkasy şehrindeki bin 500 seyirci kapasiteli Palace of Sports Budivelnyk'te oynanan maçta milliler, 25-10, 25-15 ve 25-13'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

İlk maçında Macaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında yarın ev sahibi Ukrayna ile 18.30'da karşılaşacak.

Milliler, Ukrayna'yı herhangi bir skorla yenmesi halinde 7-15 Nisan tarihlerinde Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek.

(AA)

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