Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci turunda Gürcistan'ı 3-0 yendi.

Ukrayna'da Cherkasy şehrindeki bin 500 seyirci kapasiteli Palace of Sports Budivelnyk'te oynanan maçta milliler, 25-10, 25-15 ve 25-13'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

İlk maçında Macaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında yarın ev sahibi Ukrayna ile 18.30'da karşılaşacak.

Milliler, Ukrayna'yı herhangi bir skorla yenmesi halinde 7-15 Nisan tarihlerinde Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek.

(AA)