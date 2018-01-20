Voleybol: Efeler Ligi

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ramazan Çevik,Seçkin Yener

Beşiktaş:Muhammet Delibaş, Ahmet Tümer, Baran Yılmaz, Batuhan Avcı,Mert Bahar, Onur Soydan (Metin Uç, Oğuzhan Altıntaş, Serhat Baş, Mithat Uykan, İlker Alican Çakır)

Halkbank: Emre Batur, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Samet Faik Güneş, Chernokozhev, Loh (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Ersin Durgut)

Setler: 23-25, 14-25, 15-25

Süre : 67 dakika (26, 20, 21)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Halkbank, ligde 12. galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 13. kez sahadan yenik ayrıldı.

Birinci sette, Halkbank etkili servisler atarak Burutay Subaşı'nın smaç sayıları sonunda teknik molayı 12-7 önde geçti. Son kısmı çekişmeli geçen seti, Halkbank 25-23 alarak, 1-0 öne geçti.

Halkbank çok etkili ataklarla başladığı ikinci sette Burutay Subaşı'nın servis sayısıyla teknik molayı 12-10 önde geçti. Samet Faik Güneş'in smaç servisi ile seti Halkbank 25-14 aldı.

Üçüncü sette Halkbank etkili servisler atarak, oyunda üstünlüğü yakaladı ve teknik molayı 12-10 önde kapattı. Köşe atakları sonrası Furkan Aydın'ın iyi servisleriyle Halkbank seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

(AA)