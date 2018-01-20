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Voleybol: Efeler Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 22 dakika önce

- Jeopark Kula Belediyespor: 3 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 0

Salon: Kula

Hakemler: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay

Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Radke, Fatih Eren Uğur, Olveira, Hürol Temek, Ali Alp Cayır, (Mehmet Özbek, Halil Kurt, Turgay Doğan)

Afyon Belediyesi Yüntaş: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Ojansivu, Bahov, Cüneyt Dağcı, Burak Hascan (Doğuhan Yapıcı, Oğuzhan, Burak Köse, Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Tarakçı, Mustedanovic)

Setler: 30-28, 25-18, 25-23

Süre: 82 dakika (33, 22, 27)

MANİSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Jeopark Kula Belediyespor, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Maça hızlı başlayan Afyon Belediyesi Yüntaş Spor ilk teknik molaya 12-7 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmanın ilk setini 30-28 önde bitirdi. 1-0.

Yüksek tempoda başlayan ikinci sette teknik molaya 12-11 önde giren ev sahibi ekip, seti de 25-18 aldı. 2-0.

Son sette de üstünlüğünü sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, seti 25-23 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

(AA)

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