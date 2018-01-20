Salon: Kula
Hakemler: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Radke, Fatih Eren Uğur, Olveira, Hürol Temek, Ali Alp Cayır, (Mehmet Özbek, Halil Kurt, Turgay Doğan)
Afyon Belediyesi Yüntaş: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Ojansivu, Bahov, Cüneyt Dağcı, Burak Hascan (Doğuhan Yapıcı, Oğuzhan, Burak Köse, Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Tarakçı, Mustedanovic)
Setler: 30-28, 25-18, 25-23
Süre: 82 dakika (33, 22, 27)
MANİSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Jeopark Kula Belediyespor, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Maça hızlı başlayan Afyon Belediyesi Yüntaş Spor ilk teknik molaya 12-7 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmanın ilk setini 30-28 önde bitirdi. 1-0.
Yüksek tempoda başlayan ikinci sette teknik molaya 12-11 önde giren ev sahibi ekip, seti de 25-18 aldı. 2-0.
Son sette de üstünlüğünü sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, seti 25-23 alarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
(AA)
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