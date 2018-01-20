Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Nurper Özbar, Yılmaz Duman
İstanbul Büyükşehir Belediyespor:İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı,Serhat Coşkun, Tuia (Nuri Şahin,Caner Pekşen, Görkem Sertel, Kadir Cin, Berkan Eryüz)
Fenerbahçe:Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, OğulcanYatgın, İzzet Ünver)
Setler: 17-25, 24-26, 20-25
Süre: 83 dakika (25, 31, 27)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 9. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.
İlk sete rakip ataklarına etkili bloklar yaparak başlayan Fenerbahçe, başa baş geçen oyunda teknik molaya 12-10 önde girdi.Fenerbahçe, Gladyr ile etkili smaç ve servisler atarak rakibin oyun düzenini bozdu. Gladyr'ın kazandırdığı servis sayısıyla seti sarı-lacivertliler 25-17 önde bitirdi.
İkinci sette iki takım da karşılıklı sayılarla oyunda üstünlük sağlamaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tuia ve Serhat Coşkun ile sayı üretirken, teknik molaya 12-11 önde girdi. Fenerbahçe, Sket'in atakları ile skoru 13-13'e getirse de oyunda karşılıklı servis hataları devam etti. Fenerbahçe seti 26-24 kazanarak skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sete Fenerbahçe etkili smaç ve servisler atarak başladı. Sarı-lacivertliler, Sket'in smacı ile teknik molayı 12-8 önde geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında file üstü bloklarında etkisini sürdüren Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
(AA)
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