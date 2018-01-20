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Voleybol: Efeler Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Nurper Özbar, Yılmaz Duman

İstanbul Büyükşehir Belediyespor:İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı,Serhat Coşkun, Tuia (Nuri Şahin,Caner Pekşen, Görkem Sertel, Kadir Cin, Berkan Eryüz)

Fenerbahçe:Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, OğulcanYatgın, İzzet Ünver)

Setler: 17-25, 24-26, 20-25

Süre: 83 dakika (25, 31, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 9. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

İlk sete rakip ataklarına etkili bloklar yaparak başlayan Fenerbahçe, başa baş geçen oyunda teknik molaya 12-10 önde girdi.Fenerbahçe, Gladyr ile etkili smaç ve servisler atarak rakibin oyun düzenini bozdu. Gladyr'ın kazandırdığı servis sayısıyla seti sarı-lacivertliler 25-17 önde bitirdi.

İkinci sette iki takım da karşılıklı sayılarla oyunda üstünlük sağlamaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tuia ve Serhat Coşkun ile sayı üretirken, teknik molaya 12-11 önde girdi. Fenerbahçe, Sket'in atakları ile skoru 13-13'e getirse de oyunda karşılıklı servis hataları devam etti. Fenerbahçe seti 26-24 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü sete Fenerbahçe etkili smaç ve servisler atarak başladı. Sarı-lacivertliler, Sket'in smacı ile teknik molayı 12-8 önde geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında file üstü bloklarında etkisini sürdüren Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

(AA)

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