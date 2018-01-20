Salon: İnegöl
Hakemler: Tuncay Sevim, Ali Bağde
İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Ceyhun Tendar, Husaj, Cansın Çınar, Klapwijk, Mustafa Kırıcı (Berkay Bayraktar, Antanovich)
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Kaan Atmaca, Göktuğ Polat, Ceyhun Ahlat, Mete Güngör, Mehmet Yıldıran, Ali İçmegiz (Çağatay Durmaz, Doğuş Bayram)
Setler: 25-16, 25-19, 25-18
Süre:63 dakika (21, 21, 21)
Voleybol Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 yendi.
Mücadeleye etkili başlayan İnegöl Belediyespor, teknik molaya 12-6 önde girdi. Üstünlüğünü oyunun devamında da sürdüren İnegöl Belediyespor, seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de teknik molaya 12-8 önde giren ev sahibi ekip, seti 25-19 alarak, durumu 2-0 yaptı.
Çekişmeli geçen üçüncü sette, konuk ekibin hatalarını iyi değerlendiren İnegöl Belediyespor, seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.
(AA)
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