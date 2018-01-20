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Voleybol: Efeler Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 14 dakika önce

- İnegöl Belediyespor: 3 - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 0

Salon: İnegöl

Hakemler: Tuncay Sevim, Ali Bağde

İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Ceyhun Tendar, Husaj, Cansın Çınar, Klapwijk, Mustafa Kırıcı (Berkay Bayraktar, Antanovich)

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Kaan Atmaca, Göktuğ Polat, Ceyhun Ahlat, Mete Güngör, Mehmet Yıldıran, Ali İçmegiz (Çağatay Durmaz, Doğuş Bayram)

Setler: 25-16, 25-19, 25-18

Süre:63 dakika (21, 21, 21)

Voleybol Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 yendi.

Mücadeleye etkili başlayan İnegöl Belediyespor, teknik molaya 12-6 önde girdi. Üstünlüğünü oyunun devamında da sürdüren İnegöl Belediyespor, seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de teknik molaya 12-8 önde giren ev sahibi ekip, seti 25-19 alarak, durumu 2-0 yaptı.

Çekişmeli geçen üçüncü sette, konuk ekibin hatalarını iyi değerlendiren İnegöl Belediyespor, seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.

(AA)

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