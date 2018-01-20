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Voleybol: Efeler Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:21 | Son Güncelleme 11 dakika önce

- Maliye Piyango: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Maliye Piyango: Kemal Kayhan, Venno, Murat Karakaya, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Siltana)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu)

Setler: 20-25, 23-25, 22-25

Süre: 92 dakika (24, 41, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Maliye Piyango'yu 3-0 yendi

Karşılaşmaya Yasin'in iyi servisleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, Akhrem ve Okello'nun etkili oyunuyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Venno ve Stankovic ile sayı üreten Maliye Piyango karşısında file önünde etkili olan Galatasaray, bloklarla sayılar buldu ve seti 25-20 almayı başardı.

Mücadelenin 2. setinde Okello ve Arkhem ile etkili olmaya devam eden Galatasaray, teknik molaya 12-5 önde girdi. Venno ve Stankovic'in hücum yükünü çektiği ev sahibi ekip, savunmada yaptığı basit hatalara çözüm üretemeyince sarı kırmızılı takım, seti 25-23 önde bitirdi.

Rakiplerin karşılıklı basit hatalarla başladığı 3. setin ilk bölümünde ev sahibi ekip Venno, Galatasaray ise Todorov ile etkili oldu. Teknik molaya 12-10 öne giren Galatasaray HDI Sigorta, etkili savunmasıyla rakibini hataya zorladı. Maliye Piyango, Stankovic ve Venno'nun servislerde Gjorgiev'in de file önünde iyi oyunuyla 21-20 öne geçti ancak Galatasaray, Emin Gök'ün etkili servisleri ve Okello'nun file önünde iyi oyunuyla karşılık verdi ve seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

(AA)

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