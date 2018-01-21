İkinci sette Fromm'un etkili servislerinde sayılar üreten Arkas Spor, Sanchez ve Jovovic'in file önündeki iyi oyunlarının sonucunda teknik molaya 12-7 önde girdi. Hücumlarında manşet, pas ve smaç sürelerini hızlı kullanan Arkas Spor'u Ziraat Bankası'nın savunmada durmakta zorlandığı seti, 25-16 alan konuk ekip durumu 1-1'e getirdi.

İlk sette dengeli bir oyun oldu. Arkas Spor, teknik molaya Gökhan ve Sanchez'in etkili oyunlarıyla 12-9 üstün girdi. Karşılıklı sayıların ardından uzayan seti, son topu iyi kullanan ev sahibi ekip, 30-28 almayı başardı.

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

Üçüncü sette karşılıklı sayıların ardından Arkas Spor, teknik molaya 12-9 önde girdi. Sette 9-9'dan sonra savunma sıkıntıları yaşayan Ziraat Bankası karşısında Sanchez ve Fromm ile sayılar bulan Arkas Spor, 16-9 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Ev sahibi ekibin Konarski ile file önünde etkili olmaya çalıştığı seti Arkas Spor, 25-20 önde bitirdi.

Dördüncü sete Konarski'nin etkili servisleriyle başlayan Ziraat Bankası, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Arkas Spor'un servis problemi yaşadığı sette Ulaş Kıyak'ın yönlendirmesiyle yüzdesi yüksek hücumlar üreten Ziraat Bankası, seti 25-20 kazanarak skoru 2-2 yaptı.

Beşinci sete 4. setin morali ve seyirci desteğiyle başlayan ev sahibi ekip, yakaladığı üstünlüğü koruyamadı. Ziraat Bankası'nın moral üstünlüğünü bloklarla kıran Arkas Spor, seti 15-12, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.

(AA)