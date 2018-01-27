HABER

Voleybol: Efeler Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 43 dakika önce

- Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2

Salon: Kula

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Bilal Çağlar

Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Radke, Olveira, Fatih Eren Uğur, Hürol Temel, Ali Alp Çayır (Mehmet Özbek, Turgay Doğan, Halil Kurt)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Tuia, Murat Yenipazar, Serhat Coşkun (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Kadir Cin, Caner Peksen, Görkem Sertel)

Setler: 25-16, 25-27, 25-18, 23-25, 9-15)

Süre: 121 dakika (22, 31, 23, 28, 17)

MANİSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Jeopark Kula Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Maça iyi başlayan konuk ekip, teknik molaya 12-6 üstün girdi ve seti 25-16 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sette teknik molayı 12-5 önde kapatan ev sahibi ekip, seti 27-25 alarak, skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü sette üstünlüğü ele alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seti 25-18 kazandı.

Dördüncü sete hızlı başlayan konuk ekip, teknik molaya 12-11 önde girdi. Molanın ardından toparlanan Jeopark Kula Belediyespor oyunda üstünlüğü ele alarak, seti 25-23 önde bitirdi ve skoru eşitledi: 2-2.

Beşinci sete hızlı başlayan Jeopark Kula Belediyespor, bu seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.