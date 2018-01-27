Salon: Kula
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Bilal Çağlar
Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Radke, Olveira, Fatih Eren Uğur, Hürol Temel, Ali Alp Çayır (Mehmet Özbek, Turgay Doğan, Halil Kurt)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Tuia, Murat Yenipazar, Serhat Coşkun (Nuri Şahin, Erdem Sonat, Kadir Cin, Caner Peksen, Görkem Sertel)
Setler: 25-16, 25-27, 25-18, 23-25, 9-15)
Süre: 121 dakika (22, 31, 23, 28, 17)
MANİSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Jeopark Kula Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Maça iyi başlayan konuk ekip, teknik molaya 12-6 üstün girdi ve seti 25-16 kazanarak, 1-0 öne geçti.
İkinci sette teknik molayı 12-5 önde kapatan ev sahibi ekip, seti 27-25 alarak, skoru 1-1 yaptı.
Üçüncü sette üstünlüğü ele alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seti 25-18 kazandı.
Dördüncü sete hızlı başlayan konuk ekip, teknik molaya 12-11 önde girdi. Molanın ardından toparlanan Jeopark Kula Belediyespor oyunda üstünlüğü ele alarak, seti 25-23 önde bitirdi ve skoru eşitledi: 2-2.
Beşinci sete hızlı başlayan Jeopark Kula Belediyespor, bu seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı.
(AA)
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