Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Kupası 3. tur ilk maçının rövanşında, konuk olduğu Alman ekibi SWD Powervolleys'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.
Düren kentindeki Kreis Arena'da oynanan mücadeleyi, 27-25, 25-18, 19-25, 23-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 Ziraat Bankası kazandı.
Başkent ekibi, çeyrek finalde Belçika'nın Lindemans takımı ile eşleşti. Çeyrek final ilk karşılaşmaları 13-15 Şubat, rövanşları ise 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak.
(AA)
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