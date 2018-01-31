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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:36 | Son Güncelleme

- SWD Powervolleys: 2 - Ziraat Bankası: 3 - Ziraat Bankası çeyrek finale yükseldi

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Kupası 3. tur ilk maçının rövanşında, konuk olduğu Alman ekibi SWD Powervolleys'i 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Düren kentindeki Kreis Arena'da oynanan mücadeleyi, 27-25, 25-18, 19-25, 23-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 Ziraat Bankası kazandı.

Başkent ekibi, çeyrek finalde Belçika'nın Lindemans takımı ile eşleşti. Çeyrek final ilk karşılaşmaları 13-15 Şubat, rövanşları ise 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak.

(AA)

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