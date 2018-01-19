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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Trentino Diatec: 3 - Arkas Spor: 0

İSTANBUL (AA) - Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Trentino Diatec'e 3-0 mağlup oldu.

Trento kentindeki Palatrento Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-22, 26-24 ve 25-17'lik setlerle geçen ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Arkas Spor gruptaki 3. maçından da mağlup ayrıldı. Trentino Diatec ise 2. galibiyetini aldı.

(AA)

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