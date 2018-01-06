Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci devresi, toplam 4 maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan 12. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
- Efeler Ligi
Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 1-3
Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası: 1-3
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor-Galatasaray: 1-3
(AA)
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