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Voleybol: Toplu sonuç

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 21:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devrenin ilk haftası tamamlanırken, Efeler Ligi'nde hafta, tek maç dışında geride kaldı

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devrenin ilk haftası tamamlanırken, Efeler Ligi'nde hafta, tek maç dışında geride kaldı.

Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçı, 9 Ocak Salı günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Liglerde bugün alınan sonuçlar şöyle:

- Efeler Ligi

İnegöl Belediyespor-Halkbank: 0-3

Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Seramiksan-Çanakkale Belediyespor: 2-3

İlbank-Beşiktaş: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

VakıfBank-Halkbank: 3-0

(AA)

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