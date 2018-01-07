Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devrenin ilk haftası tamamlanırken, Efeler Ligi'nde hafta, tek maç dışında geride kaldı.
Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçı, 9 Ocak Salı günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Liglerde bugün alınan sonuçlar şöyle:
- Efeler Ligi
İnegöl Belediyespor-Halkbank: 0-3
Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Seramiksan-Çanakkale Belediyespor: 2-3
İlbank-Beşiktaş: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
VakıfBank-Halkbank: 3-0
(AA)
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