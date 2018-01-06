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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Nilüfer Belediyespor: 1 - Galatasaray: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Özgenur Yurtdagülen, Buijs, Da Silva, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Elif Boran, Sinem Bayazıt, Elif Onur Başaran, Merve Tanıl)

Galatasaray: Kosheleva, Jack, Aslı Kalaç, Gamze Alikaya, Neslihan Demir Güler, Rabadzhieva (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Nursevil Aydınlar, Bihter Dumanoğlu, Ruseva)

Setler: 25-23, 14-25, 20-25, 16-25

Süre: 113 dakika (33, 26, 26, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve teknik molayı 12-9 üstün geçen Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Galatasaray, teknik molaya 12-8 üstün girdi. Etkili oyununu devam ettiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-14 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Çekişmeli başlayan üçüncü sette teknik molaya 12-11 önde giren Galatasaray, seti 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, seti 25-16 kazandı ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

(AA)

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