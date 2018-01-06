Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Özgenur Yurtdagülen, Buijs, Da Silva, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Elif Boran, Sinem Bayazıt, Elif Onur Başaran, Merve Tanıl)
Galatasaray: Kosheleva, Jack, Aslı Kalaç, Gamze Alikaya, Neslihan Demir Güler, Rabadzhieva (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Nursevil Aydınlar, Bihter Dumanoğlu, Ruseva)
Setler: 25-23, 14-25, 20-25, 16-25
Süre: 113 dakika (33, 26, 26, 28)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve teknik molayı 12-9 üstün geçen Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-23 kazandı.
İkinci sete iyi başlayan Galatasaray, teknik molaya 12-8 üstün girdi. Etkili oyununu devam ettiren sarı-kırmızılı takım, seti 25-14 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Çekişmeli başlayan üçüncü sette teknik molaya 12-11 önde giren Galatasaray, seti 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette de etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, seti 25-16 kazandı ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
(AA)
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)
Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu
Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi
Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması
Adıyaman sapığı yakalandı! 1 yıldır aranıyordu
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum