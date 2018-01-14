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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 21:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1 - VakıfBank: 3

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Nurper Özbar, Yılmaz Duman

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Safranova, Arelya Karasoy, Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz, Kulan (Melisa Melis, Simay Kurt,Melis Kara, Çağla Erdem, Hande Korkut)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Robinson, Zehra Güneş, Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç,Cansu Özbay, Melis Durul, Tuğba Şenoğlu, Gözde Kırdar, Melis Gürkaynak)

Setler: 21-25, 26-24, 17-25, 15-25

Süre: 104 dakika (25, 30, 26, 23)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13.haftasında, VakıfBank deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

Birinci sette VakıfBank savunmada etkili oynadı. Taktik servisler atarak oyunda üstünlük kuran konuk ekip, Zhu Ting ile dört numaradan ataklar yaparak sayı üretti. Teknik molayı 12-9 önde geçen misafir takım, seti de 25-21 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Kulan'ın sayısıyla teknik molayı 12-8 üstün geçti. VakıfBank, çekişmeli geçen oyunda 24. sayıda rakibini yakaladı. Savunmada etkili oynayan ev sahibi ekip, seti 26-24 kazandı ve skoru eşitledi: 1-1.

Üçüncü sete Naz Aydemir Akyol'un taktik servisleriyle başlayan VakıfBank, teknik molayı 12-5 önde geçti. Rakibin hatalarını iyi değerlendiren konuk ekip, seti 25-17 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üstünlüğü ele alan VakıfBank, Zhu'nun çapraza vurduğu smaçlar ile teknik molayı 12-7 önde geçti. Sarı-siyahlı takımetkili ataklar ile seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.

(AA)

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