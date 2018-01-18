HABER

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- İlbank: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Salim Bektaş

İlbank: Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Ece Morova, İlayda İşçimen, Tuğçe Öcal, Pınar Begüm Özsu, Selen Ursavaş)

Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Elif Onur Başaran, Da Silva, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Sinem Bayazıt, Elif Boran, Merve Tanıl, Hazal Selin Arifoğlu)

Setler: 17-25, 21-25, 13-25

Süre: 72 dakika (25, 27, 20)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. haftasının son maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekibin hücum etkinliğini bloklarla çözen Nilüfer Belediyespor, hücumda da sonuç getiren iyi oyunlar üreterek teknik molasına 12-9 önde girdiği ilk seti, 25-17 kazandı.

İkinci sette ev sahibi ekibin manşet sorununu ve etkisiz hücumlarını iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, teknik molaya 12-5 önde girdi. Molanın ardından rakibin etkili hücumlarını iyi savunan İlbank, farkı 1 sayıya (14-15) kadar düşürse de konu ekip, seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-0'a getirdi.

Teknik molasına 12-3 önde girdiği 3. seti de 25-13 alan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin operasyonu için son dakika açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin operasyonu için son dakika açıklama

Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Savaş uçağı karayoluyla Ankara'ya getirildi

Savaş uçağı karayoluyla Ankara'ya getirildi

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.