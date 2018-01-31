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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:42 | Son Güncelleme

- İlbank: 0 - VakıfBank: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Yasin İlhan

İlbank: Ece Morova, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Tuğçe Öcal, İlayda İşçimen, Pınar Begüm Özsu, Melda Güler)

VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Ayşe Melis Gürkaynak, Melis Durul, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gizem Örge Güner)

Setler: 19-25, 14-25, 17-25

Süre: 69 dakika (25, 19, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Ligde son sırada yer alan İlbank karşısında yedek ağırlıklı kadroyla mücadele eden VakıfBank, rahat bir galibiyet elde etti.

VakıfBank, teknik molasını 12-8 önde geçtiği ve özellikle bloklardan sayılar bulduğu ilk seti 25-19 aldı.

İkinci sette üst üste basit hata yapan ve oyundan düşen rakibi önünde 13-5'lik üstünlüğü yakalayan VakıfBank, hücumda Tuğba Şenoğlu ve Robinson ile etkili oldu. 19 dakika süren seti 25-14 önde tamamlayan VakıfBank, durumu 2-0 yaptı.

VakıfBank, skor avantajının etkisiyle üçüncü sette konsantrasyon kaybı yaşasa da son bölümde Robinson ve Kübra Çalışkan'ın devreye girmesiyle oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. İstanbul temsilcisi, seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.

(AA)

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