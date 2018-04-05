Volkan Bayar, 6 yıl önce Tokat’tan ayrıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nede 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın Tokat’tan 6 yıl önce doktora yapmak için ayrıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayar, 2008 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 1416 sayılı kanun kapsamında ölçme değerlendirme alanında lisans üstü eğitim yapmak üzere yurt dışında görevlendirilen Bayar, 2011 yılı sonunda yurt dışı dönüşü mecburi hizmet yükümlülüğü nedeni ile bakanlık tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesine araştırma görevlisi olarak naklen ataması yapıldı. 2012 yılında ise 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunun 35. maddesi gereğince Eskişehir Osmangazi Üniversitesine doktora yapmak üzere naklen ataması yapıldı.