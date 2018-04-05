Volkan Bayar, 6 yıl önce Tokat’tan ayrıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nede 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın Tokat’tan 6 yıl önce doktora yapmak için ayrıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Bayar, 2008 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 1416 sayılı kanun kapsamında ölçme değerlendirme alanında lisans üstü eğitim yapmak üzere yurt dışında görevlendirilen Bayar, 2011 yılı sonunda yurt dışı dönüşü mecburi hizmet yükümlülüğü nedeni ile bakanlık tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesine araştırma görevlisi olarak naklen ataması yapıldı. 2012 yılında ise 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunun 35. maddesi gereğince Eskişehir Osmangazi Üniversitesine doktora yapmak üzere naklen ataması yapıldı.
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum