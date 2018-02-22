Volkan Konak'ın sahne aldığı barın önünde havaya ateş açılması; Başsavcılık: 2 kişi tutuklandı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Şubat 2018 günü saat 00.10 civarında Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekânında silahlı eylem yapılması olayıyla ilgili olarak bazı basın/yayın organları ile sosyal medya siteleri aracılığıyla muhtelif haberler ve beyanat yayınlandığı görülmüş olup, kamuoyu nezdinde oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek maksadıyla ve soruşturmanın gizliliği ilkesi ile lekelenmeme hakkı sınırları çerçevesinde basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.

Başsavcılık açıklamasında, belirtilen tarihte sanatçı Volkan Konak'ın da içerisinde bulunduğu eğlence mekânında silahla ateş etme eylemi ve bu eyleme bağlı olarak çıkan arbede esnasında yaralanma olayları yaşandığının ihbar edilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek "Olay mahallinde inceleme yapılıp suç delilleri toplanmış, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler temin edilip incelenmiş ve ilk belirlemelere göre mekâna gelen üç kişiden ikisinin havaya ateş açarak işyerine zarar verdiği, akabinde bu kişiler ile mekânda bulunanlar arasında arbede yaşanması sonucu yaralananlar olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.