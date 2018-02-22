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VOLKAN KONAK'IN SAHNE ALDIĞI BARIN ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILMASI; BAŞSAVCILIK:  2 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:24 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Şubat 2018 günü saat 00.10 civarında Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekânında silahlı eylem yapılması olayıyla ilgili olarak bazı basın/yayın organları ile sosyal medya siteleri aracılığıyla muhtelif haberler ve beyanat yayınlandığı görülmüş olup, kamuoyu nezdinde oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek maksadıyla ve soruşturmanın gizliliği ilkesi ile lekelenmeme hakkı sınırları çerçevesinde basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.
Başsavcılık açıklamasında, belirtilen tarihte sanatçı Volkan Konak'ın da içerisinde bulunduğu eğlence mekânında silahla ateş etme eylemi ve bu eyleme bağlı olarak çıkan arbede esnasında yaralanma olayları yaşandığının ihbar edilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek "Olay mahallinde inceleme yapılıp suç delilleri toplanmış, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler temin edilip incelenmiş ve ilk belirlemelere göre mekâna gelen üç kişiden ikisinin havaya ateş açarak işyerine zarar verdiği, akabinde bu kişiler ile mekânda bulunanlar arasında arbede yaşanması sonucu yaralananlar olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle sürdürüldü:
Olaylara karışan şüpheliler İ.Ç, S.D ve M.Y kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli U.K ise olay yerinden kaçmıştır.
Aynı gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınan şüpheliler İ.Ç ve M.Y tutuklanma, olaylar esnasında ateşli silahla her iki bacağından yaralanan diğer şüpheli S.D ise adli kontrol altına alınma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguyu müteakip eğlence mekanına gelip havaya ateş açtığı iddia olunan şüpheli İ.Ç 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 vd. maddeleri uyarınca Silahla Tehdit (Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-a maddesi) ve Ruhsatsız Silah Taşıma (6136 sayılı Kanun'un 13/1 maddesi) suçlarından tutuklanarak Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiş, eğlence mekânında görevli olup ateş açan şahıslardan birini yaraladığı iddia olunan şüpheli M.Y'ye yönelik tutuklama talebi yaralanan şahsın kendisine başka kişi tarafından ateş açıldığı şeklindeki beyanı dikkate alınarak sorgu hakimliğince reddedilmiş, yaralı şüpheli S. D ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109/3-b maddesi uyarınca haftada bir gün karakola imza atmak suretiyle Silahla Tehdit (Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-a maddesi) suçundan adli kontrol altına alınmıştır.
Mezkûr olayın her yönüyle aydınlatılmasına, kaçan şüphelinin yakalanmasına ve varsa eyleme iştirak eden diğer kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.

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