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Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanda kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 00:57 | Son Güncelleme

Ataşehir'deki eğlence mekanına silahla girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, Volkan Konak'ın sahne aldığı eğlence mekanına silahla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, S.D. Konak'ın sahne aldığı mekana silahlı şekilde girmeye çalıştı. Bu sırada mekanın özel güvenlik görevlileriyle S.D. arasında tartışma yaşandı.

Konak'a yönelik hakarette bulunarak silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirdi.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.D. hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Volkan Konak

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