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VOLKAN KONAK'TAN AÇIKLAMA //olay anı görüntüleriyle 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA   Ünlü şarkıcı Volkan Konak, sahne aldığı eğlence mekanı önünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili açıklma yaptı.

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, sahne aldığı eğlence mekanı önünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili açıklma yaptı. Volkan Konak, "Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, 50. yaşgünümü kutluyoruz." diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Konak'ın açıklaması

(GÜVENLİK KAMERASI)
-Mekan önünde yaşana olaylar

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