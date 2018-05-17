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Volkan Reçber yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kamuoyunda 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin çetesiyle sürekli silahlı çatışmaya giren çetenin lideri Volkan Reçber yakalandı. Reçber'in adamları daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmıştı. Reçber, 2 cinayet ve çok sayıda suçtan aranıyordu.

Organize suç örgütü lideri Volkan Reçber, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 2 ayrı cinayet ve çok sayıda suçtan aranan Volkan Reçber'in 7 adamı daha önce yapılan operasyonda yakalanmış 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin çetesiyle sürekli silahlı çatışmaya giren Volkan Reçber'e yönelik peş peşe operasonlar düzenledi. Reçber çetesine daha önce yapılan operasyonlarda 7 adamı gözaltına alınmış 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Organize polisi, uzun süredir kaçmayı başaran Volkan Reçber'in adresini bulmayı başardı. Düzenlenen operasyonda 2 cinayet ve çok sayıda suçtan aranan Volkan Reçber gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
volkan reçber suç örgütü istanbul

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
memleket çete ve mafyadan geçilmiyorrrrrrrrrrrr
Bu kadar zahmetle yakala hapse tıka sonra af çıksın sal dışarı ????
Devlet Bahçeli bunları kader mahkumu görüyor ve Af istiyor bunlar kimlerin canlarını yaktı kaç ocak söndürdü.
ülke bu kanunlarla yönetilirse bu cete mafya grublarının sayısı artar önünede gecilmez
ÇETELER HORTLADI BİRDEN ÇOGALDI ORTAMI BOŞ BULDULAR GALİBA SORUMLUSUNU BİLEN VARMI
%99 MÜSLÜMAN ÜLKEMİZ LAİKLİKLE YÖNETİLİYOR. EĞERKİ ALLAHIN KANUNLARI İLE YÖNETİLSE GÖR O ZAMAN SUÇU SUÇLUYU.
tipe bak. adammısınız? çete olmak adamlık değildir. evine iki ekmek götürmek adamlıktır. sizinki tamamen soytarılıktır.
af cikacaktir diye kesin kendisi yakalatmistir 1 ay sonra cikarim tum dosyalar silinir tesadufmu bu
ne fılış haber ama..(sönmez reyiz in flaş sözcüğünü deme biçimi)
bu tipleri yakayıca pert edip çöpe atsalar bu vakalar anında son bulur , yoksa polis yakalayıp adliyeye götürecek onlar orada bir şekilde yalan dolan ifadelerle serbest kalacaklar toplum bu itlerin yüzünden mağdur olmaya devam edecek olmaz böyle.
Bahçelinin kader kurbanı dediği işte bunlar, herif bunları genel af kapsamına aldırma derdinde
isim yapmak için yıllarca ceza yatan gerizekalı örneği la adam gibi çalışın adam gibi özgür yaşayın noldu şimdi bittin ayıkla piricin taşını hadi bakalım
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