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Volkswagen şirketine 1 milyar avro para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

Almanya’da Braunschweig Savcılığı, dizel kriziyle ilgili Volkswagen'e 1 milyar avro para cezası kesti

BERLİN (AA) - Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen’e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar avro para cezası verdi.

Volkswagen şirketinden yapılan açıklamada, Braunschweig Savcılığının Volkswagen şirketine dizel krizinden dolayı ceza bildiriminde bulunduğu, Savcılığın Volkswagen'e 1 miyar avro para cezası kestiği ifade edildi.

Açıklamada, şirketin para cezasını ve sorumluluğunu kabul ettiği belirtildi.

Savcılık soruşturmasının sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de "EA 288" ve dünya genelinde "EA 189" tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği vurgulandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise şirketin cezayı Aşağı Saksonya eyletine ödemesi gerektiği bildirildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Braunschweig Savcılığı Volkswagen

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