Vosbağa Derneğinden anlamlı Çanakkale etkinliği

Eskişehir Vosbağa Derneği üyeleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde vatandaşlara şekersiz üzüm hoşafı dağıttı.
Atatürk Bulvarında bir araya gelen Eskişehir Vosbağa Derneği üyeleri, Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü yıldönümünde şehit olan kahraman mehmetçikleri andı. Üyeler, 103 yıl önce Çanakkale’de zorlu koşullar altında vatan için canını siper eden askerlerin yemek istihkakı olarak verilen ‘Şekersiz üzüm hoşafı’ dağıttı. Daha sonra etkinlik alanına toplanan vatandaşlarla birlikte Çanakkale türküleri söylenerek aziz şehitler anıldı.
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