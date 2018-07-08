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Vosvos tutkunları Burhaniye'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Balkan Bus Meeting'e, yurt içinden ve dışından 100'ü aşkın vosvos tutkunu katıldı.

Vosvos tutkunları Burhaniye'de buluştu

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Balkan Bus Meeting'e, yurt içinden ve dışından 100'ü aşkın vosvos tutkunu katıldı. Ören Altın Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik için vosvos meraklıları, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Makedonya'dan minibüs, otomobil ve karavanlarıyla ilçeye geldi.
Balkan Bus Meeting Organizasyon Komitesi üyesi Mustafa Dermanlı, eğlenceli buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'de etkinliğe 2'nci kez ev sahipliği yapıldığını söyledi. Etkinlik kapsamında tavla şampiyonası ve araba çekme yarışları da düzenlediğini belirten Dermanlı, "Bus buluşmaları 8 yıldır yapılıyor. Balkan ülkelerinde gerçekleşiyor. Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Sırbistan ve diğer ülkelerden katılımlar oluyor. Makedonya’dan Kosova’dan Bosna Hersek’ten gelenler oluyor. Biz de Türkiye'de 2'nci defa düzenliyoruz. 2013’te İğneada’da düzenlemiştik. 280 araç katılmıştı. Buradaki buluşmaya da 100 civarında araç katıldı, 8 ülkeden bütün modeller burada. Çok keyifli bir buluşmaydı. Bugün bütün etkinlikler yapıldı. Tavla turnuvası yapıldı. Çocukların, kadınların ve yetişkinlerin katıldığı bir araç çekme yarışması yaptık. Gün içinde başka atölyelerimiz de oldu. Çocuklar için kadınlar için ve diğer arkadaşlarımız için etkinlikler yaptık. Keyifli bir buluşmaydı. Gelen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Etkinliğe katılan Bulgaristan uyruklu İvan Todorof ise "Bulgaristan’dan geldim. Türkiye’ye ilk kez geldim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada hava da doğa da çok güzel" dedi.
Ören Altın Kamp Alanı'nda 3 gündür devam eden etkinlik, bugün öğle saatlerinde sona erdi.

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