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VSY Biotechnology İKMİB'in ihracat listesinde yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Göktekin: - "Kimya sektörü ihracatına katkı yapmaktan, katma değer üretmekten dolayı mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kimyanın çeşitli alt sektörlerinde 10 binden fazla ihracatçı firma arasından ilkleri belirleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nin (İKMİB), 2017 listesinin Eczacılık Ürünleri Kategorisi’nde VSY Biotechnology 20. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İKMİB'in verilerine bakıldığında Türk kimya sektörü 2017 yılında 16 milyar 115 milyon dolarlık ihracata imza attı. 300 binden fazla istihdamın sağlandığı belirtilen sektörün 2018 hedefi ise 18 milyar dolar olarak belirlendi.

Bu hedefe ulaşırken İKMİB her yıl 10 binden fazla ihracatçı firma arasından ilkleri belirliyor. VSY Biotechnology de Eczacılık Ürünleri Kategorisi’nde başarılı bir performans göstererek İKMİB’in listesinde 20. sırada yer aldı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz tarafından imzalı olarak firmaya iletilen belgede, Türkiye’nin ihracatına yaptığı katkılardan dolayı VSY Biotechnology’ye teşekkür edilerek, başarıların devamı yönündeki dilekler belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, VSY Biotechnology’nin yenilenen ve çeşitlenen ürün gamı ile her yıl ihracatını geliştirdiğini belirterek, VSY Biotechnology olarak kimya sektörü ihracatına katkı yapmaktan, katma değer üretmekten dolayı mutluluk duyduklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İKMİB VSY Biotechnology

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