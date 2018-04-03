VSY Biotechnology'den yeni yatırım

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, üretim kapasitesini artırmak ve kalite süreçlerini daha da güçlendirmek için fabrikasını Ar&Ge merkezlerinin de yer aldığı İstanbul, Tuzla'daki ana üretim üssüne taşıdı.
VSY Biotechnology açıklamasına göre, VSY Biotechnology; 10 yıl içerisinde uluslararası oftalmoloji alanında faaliyet gösteren şirketler arasında 5. sırada olmayı hedefliyor. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için VSY Biotechnology yol haritasını belirledi ve 2017 yılı sonunda yapılan kurultayda alınan karar ile 2017-2018 yılları şirket tarafından “Kurumsal Dönüşüm Yılı” olarak ilan edildi.
VSY Biotechnology; üretim kapasitesini artırmak ve kalite süreçlerimi daha da güçlendirmek için fabrikasını Ar&Ge merkezlerinin de yer aldığı İstanbul, Tuzla’daki ana üretim üssüne taşıdı. İçyapı ve süreçlerde iyileştirmeler yapan VSY Biotechnology, geliştirme çalışmalarına hızla devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, doktorlardan aldığı geri bildirim ile geleceğe daha güvenli baktıklarını belirtti. Göktekin, " Önümüzdeki yıllarda da bize ve markalarımıza duyulan güveni pekiştirmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Başarılarımızın temelinde, ekip arkadaşlarımızın değerli çalışmaları, iş ortaklarımız ve kıymetli doktorlarımızın desteği bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya, daha iyi ve kaliteli ürün ve hizmet üretmeye devam etmenin görev ve sorumlulukları olduğunu aktaran Göktekin, VSY Biotechnology çatısı altında her zaman büyük hayaller kurduklarını dile getirdi. Göktekin, hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ederek VSY Biotechnology’yi ve Türkiye’nin oftalmoloji alanında küresel pazardaki yerini daha da güçlendireceklerine inandıklarını belirterek, hedeflerine doğru ilerlerken, bu hayalleri gerçekleştirmenin önünde hiçbir engel olmadığını bildiklerini vurguladı.
VSY Biotechnology’nin misyonu doğrultusunda; en ileri teknolojiye sahip ürünleri yüksek kalite anlayışı ile üreterek insanların yaşam kalitesini artırmak için yenilikleri insanlığa sunduklarını dile getiren Göktekin, "Ürün portföyümüz dahilinde geliştirdiğimiz göz içi lens çeşitleri, son 8 yılda katarakt ameliyatları ile 3 milyon kişiye implante edildi ve yenilikçi göz içi lensleri tüm dünyada talep görmeye devam ediyor. Genişleyen üstün kaliteli ürün portföyümüzü oftalmoloji alanına sunuyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum