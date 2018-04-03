VSY Biotechnology'den yeni yatırım

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, üretim kapasitesini artırmak ve kalite süreçlerini daha da güçlendirmek için fabrikasını Ar&Ge merkezlerinin de yer aldığı İstanbul, Tuzla'daki ana üretim üssüne taşıdı.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, VSY Biotechnology; 10 yıl içerisinde uluslararası oftalmoloji alanında faaliyet gösteren şirketler arasında 5. sırada olmayı hedefliyor. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için VSY Biotechnology yol haritasını belirledi ve 2017 yılı sonunda yapılan kurultayda alınan karar ile 2017-2018 yılları şirket tarafından “Kurumsal Dönüşüm Yılı” olarak ilan edildi.

VSY Biotechnology; üretim kapasitesini artırmak ve kalite süreçlerimi daha da güçlendirmek için fabrikasını Ar&Ge merkezlerinin de yer aldığı İstanbul, Tuzla’daki ana üretim üssüne taşıdı. İçyapı ve süreçlerde iyileştirmeler yapan VSY Biotechnology, geliştirme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, doktorlardan aldığı geri bildirim ile geleceğe daha güvenli baktıklarını belirtti. Göktekin, " Önümüzdeki yıllarda da bize ve markalarımıza duyulan güveni pekiştirmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Başarılarımızın temelinde, ekip arkadaşlarımızın değerli çalışmaları, iş ortaklarımız ve kıymetli doktorlarımızın desteği bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.