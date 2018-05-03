"Vucic'in Türkiye ziyareti, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi açısından önemli"

Sırbistan Ulaştırma, İnşa ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 7 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, özellikle Türkiye'nin girişimiyle yapılması planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Mihajlovic, Vucic'in Türkiye ziyareti öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin ardından Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Sırbistan'ın güçlü ilişkilere sahip olduğuna işaret edilerek "Sıkça gerçekleşen üst düzey görüşmeler de bunun göstergelerinden biridir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Bakan Mihajlovic, Cumhurbaşkanı Vucic'in Türkiye ziyaretinin, bilhassa Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzalayacak olmalarından dolayı da ayrıca mutlu olduğunu kaydetti.

Türkiye ziyareti kapsamında Sırbistan altyapısını güçlendirmek amacıyla "Taşyapı İnşaat" firmasıyla da bir iş birliği anlaşması imzalayacaklarını bildiren Mihajlovic, "Amacımız iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek." dedi.

Mihajlovic-Bilgiç görüşmesinde ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ile Air Serbia arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunun da ele alındığı ifade edildi.

Ankara'da 7 Mayıs'ta temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Vucic'e, Mihajlovic'in yanı sıra Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic ile Tarım Bakanı Branislav Nedimovic eşlik edecek.

