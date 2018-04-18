HABER

Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde 35 yaşındaki vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya yaşadığı evinde ölü bulundu.

Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde 35 yaşındaki vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kalp krizinden öldüğü iddia edilen Akkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, kendisine ulaşamayan annesi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Akkaya'nın öldüğünü belirledi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Akkaya'nın kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.

(FOTOĞRAF)

Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu

KYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecekKYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecek
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.