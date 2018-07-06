VUKOVAR (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının 23. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" başladı.

Hırvatistan'ın doğusunda, 1991'de büyük bir katliamın yaşandığı Vukovar'dan başlayan 227 kilometrelik maraton, 10 Temmuz'da Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa yakınında bulunan ve soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erecek.

Bosna Hersek ve Hırvatistan cumhurbaşkanlıklarının himayesinde, Zagreb Boşnak Azınlıklar Konseyi (VBNMGZ) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen organizasyon, Zagreb Büyükşehir Belediyesi, Vukovar Belediyesi ve Hırvatistan Gaziler Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Organizatörler, maratonun amacının 1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlarda büyük kayıplar veren Srebrenitsa ile Vukovar arasındaki benzerliklere dikkat çekmek ve gelecek nesillere bu trajedilerin tekrarlanmaması gerektiği mesajını vermek olduğunu ifade ediyor.