VUKOVAR (AA) - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının 23. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" başladı.
Hırvatistan'ın doğusunda, 1991'de büyük bir katliamın yaşandığı Vukovar'dan başlayan 227 kilometrelik maraton, 10 Temmuz'da Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa yakınında bulunan ve soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erecek.
Bosna Hersek ve Hırvatistan cumhurbaşkanlıklarının himayesinde, Zagreb Boşnak Azınlıklar Konseyi (VBNMGZ) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen organizasyon, Zagreb Büyükşehir Belediyesi, Vukovar Belediyesi ve Hırvatistan Gaziler Bakanlığı tarafından da destekleniyor.
Organizatörler, maratonun amacının 1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlarda büyük kayıplar veren Srebrenitsa ile Vukovar arasındaki benzerliklere dikkat çekmek ve gelecek nesillere bu trajedilerin tekrarlanmaması gerektiği mesajını vermek olduğunu ifade ediyor.
Beş etaptan oluşan maratona katılan koşucular, ilk etapta Hırvatistan'ın Vinkovci şehrine, ikinci etapta ise Bosna Hersek'in Brcko şehrine ulaşacak. Üçüncü ve dördüncü etapta Janja ve Zvornik şehirlerinden geçecek katılımcılar, son etapta Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak.
Bu yıl maratona Drazen Cucic, Robert Kasumovic, Zmago Horvat, Elvir Rakipovic ve Dusko Strabac katılıyor.
- Srebrenitsa ve Vukovar'da yaşananlar
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmiş ve ardından toplu mezarlara gömmüştü.
Toplu mezarlardan bulunan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor. Bu yıl da 35 kurban daha toprağa verilecek.
Hırvatistan'ın 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaşta ise Vukovar'daki çatışmalar aynı yılın ağustos ayından kasım ayına kadar sürmüştü. Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birliklerinin üç ay boyunca kuşatma altında tuttuğu Vukovar'daki olaylar şehrin işgaliyle sona ermişti. Nüfusun çoğunluğu Hırvatlardan oluşan Vukovar'ın işgalinin ardından şehirdeki siviller işkenceye uğramış, öldürülmüş ve sürgün edilmişti. Resmi olmayan verilere göre, Vukovar'da 3 binden fazla insan öldürülmüş, binlerce insan toplama kamplarında esir tutulmuştu.
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Aynı anda idare edip paralarını aldığı üç kadından adama meydan dayağı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Kimse ondan gözünü alamadı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum