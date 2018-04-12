Vurgunda sınır tanımadı; kaçtığı Endonezya'da da aynı yönteme başvurunca yakalandı

İhsan YALÇIN -İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA, bankaların pos cihazlarına yükledikleri özel yazılımla yaklaşık bin kişinin kart bilgilerini ele geçirerek 3 milyonluk vurgun yapan şebeke polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanacağını anlayınca Endonezya'ya kaçan şebeke lideri aynı yönteme devam edince gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yemek siparişi getiren moto kuryeler aracılığıyla müşterilerin kart bilgilerini yazılımı değiştirilmiş pos cihazlarıyla ele geçirildiğini belirledi. İlk belirlemelere göre yaklaşık bin kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyaladığını tespit eden ekipler, liderliğini Doğan K.'nın yaptığı şebekeye ulaştı.

ENDONEZYA TV'LERİNDE

Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Doğan K.'nın ise operasyonlardan önce Bali adasına kaçtığı belirlendi. Doğan K. Bali'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yapınca Endonezya polisi tarafından gözaltına alındı. Şebeke liderinin Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Doğan K.'nın gözaltına alınması ve evinde yapılan arama Endonezya TV'lerinde yayınlandı.