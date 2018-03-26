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Wall Street karları 2010'dan bu yana en yüksek seviyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 22:57 | Son Güncelleme

Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin toplam karı geçen yıl, bir önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 24,5 milyar dolar oldu ve 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Bu firmalarda çalışan kişilere geçen sene dağıtılan ikramiye ortalaması, bir önceki yıla göre, yüzde 17 artışla 184 bin dolara yükseldi

ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren firmaların toplam karının geçen yıl 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

New York eyaleti Müfettişi Thomas P. DiNapoli'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin toplam karının bu sene, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 24,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu toplam kar miktarının 2010'dan bu yana en yüksek seviye olduğu bilgisine yer verildi.

Ayrıca, Wall Street şirketlerinde çalışan kişilere dağıtılan ortalama ikramiye miktarının geçen sene, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 17 artarak, 184 bin 220 dolara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DiNapoli, Wall Street'in iyi performans göstermesiyle New York şehrinin ve eyaletinin de yüksek vergi gelirlerinden faydalandığını belirtti.

Son iki senede Wall Street'te faaliyet gösteren firmaların karlarının arttığına işaret eden DiNapoli, 2008 finansal krizinden sonra yürürlüğe getirilen düzenlemeler ve sınırlamalara rağmen finans sektörünün başarılı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, DiNapoli, son aylarda finansal piyasalarda artan volatilitenin bu seneki firma karlarını nasıl etkileyeceği hakkında yorum yapmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ikramiye menkul kıymetler Wall Street

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