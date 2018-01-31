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Wallace Reis Göztepe'de

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:30 | Son Güncelleme

- Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Gaziantepspor'da da forma giyen Wallace Reis Silva ile sözleşme imzaladı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Brezilya ekibi Vitoria'da kiralık olarak mücadele eden Wallace Reis Silva ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Wallace Reis'in kariyerinde 1 Libertadores, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Seria A şampiyonluğu bulunuyor.

Ülkesinde Vitoria, Corinthians, Flamengo, Gremio takımlarında forma giyen Brezilyalı futbolcu, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında mücadele ettiği Gaziantepspor'la 14 Süper Lig maçında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip ara transfer döneminde Wallace Reis'ten önce Shangai Shenhua'dan Demba Ba, Kardemir Karabükspor'dan Andre Poko ve Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı.

(AA)

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