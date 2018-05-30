HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Walmart'tan çalışanlarına üniversite fırsatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:46 | Son Güncelleme

Şirket, okul ücreti, kitap ve diğer harç masraflarını karşılayarak çalışanlarına günde 1 dolara üniversite eğitimi fırsatı sağlayacak

Dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart, çalışanlarına üniversite öğrenimi fırsatı sunacağını duyurdu.

Walmart'tan yapılan açıklamada, şirketin ABD'deki çalışanlarının İşletme veya Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında 2 veya 4 yıllık üniversite öğrenimi alabileceği belirtildi.

Açıklamada, Walmart'ın yüksek öğrenim masraflarını sübvansiyonla destekleyerek çalışanlarının günde 1 dolara üniversite eğitimi alabileceği vurgulandı.

Okul ücretinin yanı sıra Walmart'ın kitap ve diğer harç masraflarını da karşılayacağına yer verilen açıklamada, çalışanların öğrenim kredisi borcu ihtiyacının ortadan kalkacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'deki Florida Üniversitesi, Brandman Üniversitesi ve Bellevue Üniversitesinde çalışanların internetten veya kampüsten ders alabileceği veya bölümlere kayıt olabileceği bilgisine yer verildi.

Walmart ABD Üst Yöneticisi Greg Foran, açıklamada, şirketin gelecekteki başarısı için çalışanlarına yatırım yapmanın önemine işaret ederek, çalışanlar için eğitim ve öğrenim fırsatlarının müşterilere daha iyi hizmet anlamına da geldiğini belirtti.

Açıklamanın ardından, Walmart'ın New York borsasında işlem gören hisseleri dünü 82,41 dolardan kapamasının ardından bugün 84,17 dolara kadar tırmanarak yüzde 2,1 artış kaydetti. Şirketin piyasa değeri de 5,2 milyar dolarlık artışla 248,5 milyar dolara yükseldi.

ABD özel sektöründe en büyük işveren olan şirketin ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanı bulunuyor.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladıPervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı
İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladıİYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite öğrenimi walmart

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.