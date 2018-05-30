Walmart'tan çalışanlarına üniversite fırsatı

Dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart, çalışanlarına üniversite öğrenimi fırsatı sunacağını duyurdu.

Walmart'tan yapılan açıklamada, şirketin ABD'deki çalışanlarının İşletme veya Tedarik Zinciri Yönetimi alanlarında 2 veya 4 yıllık üniversite öğrenimi alabileceği belirtildi.

Açıklamada, Walmart'ın yüksek öğrenim masraflarını sübvansiyonla destekleyerek çalışanlarının günde 1 dolara üniversite eğitimi alabileceği vurgulandı.

Okul ücretinin yanı sıra Walmart'ın kitap ve diğer harç masraflarını da karşılayacağına yer verilen açıklamada, çalışanların öğrenim kredisi borcu ihtiyacının ortadan kalkacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'deki Florida Üniversitesi, Brandman Üniversitesi ve Bellevue Üniversitesinde çalışanların internetten veya kampüsten ders alabileceği veya bölümlere kayıt olabileceği bilgisine yer verildi.

Walmart ABD Üst Yöneticisi Greg Foran, açıklamada, şirketin gelecekteki başarısı için çalışanlarına yatırım yapmanın önemine işaret ederek, çalışanlar için eğitim ve öğrenim fırsatlarının müşterilere daha iyi hizmet anlamına da geldiğini belirtti.

Açıklamanın ardından, Walmart'ın New York borsasında işlem gören hisseleri dünü 82,41 dolardan kapamasının ardından bugün 84,17 dolara kadar tırmanarak yüzde 2,1 artış kaydetti. Şirketin piyasa değeri de 5,2 milyar dolarlık artışla 248,5 milyar dolara yükseldi.

ABD özel sektöründe en büyük işveren olan şirketin ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanı bulunuyor.

