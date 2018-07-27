"Washington yönetimi tehditkar tutumuyla iç siyasi hesaplar peşinde"

"Kongre ve yönetim yaptırımla tehdit ederek Türkiye'ye baskı kurmaya çalışırken iç siyasi hesaplar yapıyor." diyen Üstün, bu yaklaşımın Türkiye-ABD ilişkilerinin onarılması bakımından ciddi bir sorun olduğunu vurgu yaptı. Üstün, bu durumun bölgesel sorunların çözümüne engel olabileceği uyarısında bulundu.

SETA DC Direktörü Dr. Kadir Üstün ve SETA DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, Washington'daki Türkiye karşıtı retoriğe ve bu söylemlerin iç siyasetteki karşılığına dikkati çekti.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) uzmanları, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddialarıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson'ı gerekçe göstererek Trump'ın Türkiye'yi tehdit etmesini ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye uluslararası finansal yaptırımlar çağrısında bulunduğu tasarıyı onaylamasını yorumladı.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kongrenin Türkiye'ye yönelik tehditkar söylemleri, başkent Washington'daki Türkiye uzmanları tarafından "ABD iç siyasetine yönelik bir hamle" olarak değerlendirildi.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in konuyla ilgili açıklamalarında kullandığı söylemi "çözümün önüne geçen ve iki ülke arasında kaydedilmiş ilerlemeyi durdurabilme ihtimaline sahip" ifadesiyle tanımlayan Üstün, "Münbiç'te iki ülkenin belli noktalarda da olsa anlaşmaya varmasının akabinde Brunson meselesi ikili ilişkiler için yeni bir gerginlik haline dönüştü." diye konuştu.

- "Tamiri çok uzun yıllar alabilir"

Kılıç Buğra Kanat da kasım ayında ABD'de gerçekleştirilecek Kongre seçimlerine vurgu yaptı.

Kanat, "Seçimler öncesinde özellikle Brunson konusunda baskıyı artırmak gibi bir niyet olduğu görülüyor. ABD Kongresindeki birçok temsilci ve yönetim, Evanjeliklerin isteklerini yerine getirmeyi kendi siyasi çıkarları için önemli görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtemel bir yaptırım kararının iki ülke arasındaki ilişkileri uzun yıllar etkileyebileceğine değinen Kanat, "Kongre, Türkiye'ye yaptırım uygulama tutumunu devam ettirir ve Trump yönetimi de bunu gerçekten uygularsa 1970 olaylarında olduğu gibi tamiri çok uzun yıllar alabilir." ifadesini kullandı.