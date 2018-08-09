Washington'a atanan Tuğgeneral Kottaş, veda ziyaretlerine başladı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 8'inci Ana Jet üs Komutanlığı görevini yürütürken, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından ABD'deki Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ne atanan Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, kentte veda ziyaretlerine başladı.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı Ağustos 2016 tarihinden beri yürüten Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ne atandı. Washington'a gidecek olan Tuğgeneral Kottaş, veda ziyaretlerine başladı. Tuğgeneral Kottaş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Tuğgeneral Kottaş'a 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda harekat komutanı iken Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na atanan Hava Pilot Tuğgeneral Ali Özmen de eşlik etti.

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