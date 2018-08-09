HABER

Washington'a atanan Tuğgeneral Kottaş, veda ziyaretlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da  8'inci Ana Jet üs Komutanlığı görevini yürütürken, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından ABD'deki Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ne atanan Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, kentte veda ziyaretlerine başladı.

Washington'a atanan Tuğgeneral Kottaş, veda ziyaretlerine başladı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 8'inci Ana Jet üs Komutanlığı görevini yürütürken, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından ABD'deki Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ne atanan Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, kentte veda ziyaretlerine başladı.
Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı Ağustos 2016 tarihinden beri yürüten Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ne atandı. Washington'a gidecek olan Tuğgeneral Kottaş, veda ziyaretlerine başladı. Tuğgeneral Kottaş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Tuğgeneral Kottaş'a 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda harekat komutanı iken Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na atanan Hava Pilot Tuğgeneral Ali Özmen de eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (3)
Simsiyah akan Ergene Nehri alarm veriyorSimsiyah akan Ergene Nehri alarm veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.